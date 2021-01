Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Unrat gerät vor einem Glascontainer in Delmenhorst in Brand +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 17. Januar 2021, zwischen 16:30 Uhr und 16:35 Uhr, geriet in der Richterstraße in Delmenhorst Unrat in Brand, der sich vor einem dortigen Glascontainer befand.

Das Feuer griff auf den Glascontainer über und beschädigte diesen. Die Kräfte der Feuerwehr löschten den letztendlich den Brand, sodass eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert wurde.

Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Beamten der Polizei Delmenhorst leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die in dem genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 04221/15590 von der Polizei Delmenhorst entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Karolina Kessens

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell