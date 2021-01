Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sechs Müllcontainer in Nordenham in Brand gesetzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Sonntag, 17. Januar 2021, auf Montag, 18. Januar 2021 brannten sechs Müllcontainer im Stadtgebiet Nordenham.

Gegen Mitternacht gingen aufgrund brennender Müllcontainer mehrere Anrufe bei der Freiwilligen Feuerwehr ein. Zunächst wurde gegen 00:10 Uhr ein brennender Müllcontainer in der Südstraße bei der dortigen Schule gemeldet. Des Weiteren brannten gegen 00:55 Uhr in der Schulstraße/Grüne Straße, gegen 01:00 Uhr in der Elisabethstraße und der Walther-Rathenau-Straße im Bereich des Rathauses sowie gegen 02:20 Uhr am Luisenhof weitere Müllcontainer.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf 1.500 Euro geschätzt. Die Beamten der Polizei Nordenham leiteten mehrere Ermittlungsverfahren ein. Die Brandursache ist bislang unklar.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise in dem genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 04731/99810 von der Polizei Nordenham entgegengenommen.

