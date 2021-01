Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

++ Verkehrsunfall durch unangepasste Geschwindigkeit mit einem Verletzten und hohem Sachschaden ++

Am 17.01.2021, gg. 05:30 Uhr, kommt es auf der Weberstr. in Delmenhorst, in Höhe des Fahrradstandes vor dem Bahnhof bzw. des dortigen Parkplatzes, zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ersten Ermittlungen nach befährt die 18-jährige Delmenhorsterin mit ihrem VW Scirocco die Weberstr. - aus Rtg. Stedinger Str. kommend - in Richtung Mühlenstraße. Offenbar aufgrund nicht angepasster/überhöhter Geschwindigkeit, es herrscht vereinzelt Straßenglätte, kommt sie in Höhe des Fahrradstandes nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert hier mit einer Straßenlaterne und schließlich mit einem auf dem dortigen Parkplatz geparkten Pkw. An beiden Pkw entstehen wirtschaftliche Totalschäden. Infolge der Kollisionen wird ihr 26-jähriger Beifahrer leicht verletzt und muss zur weiteren Abklärung dem hiesigen Krankenhaus zugeführt werden. Beide Fahrzeuge werden indes durch Abschleppunternehmen geborgen, um die Sicherung der umgeknickten Straßenlaterne kümmern sich die Stadtwerke Delmenhorst. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

