Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Autobahnpolizei Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

++ Alkoholisierter Kleinbus-Fahrer ohne Fahrerlaubnis auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt ++

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn wurden am Sonntag, 17. Januar 2021, gegen 00:45 Uhr, auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlußstellen Wildeshausen-Nord und Gr. Ippener in Richtung Hamburg von einem Kleinbus in einem Baustellenbereich überholt. Da der Fahrzeugführer sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung hielt, wurde das Fahrzeug auf dem nächsten Parkplatz kontrolliert. Bei der Überprüfung des 31jährigen, polnischen Fahrzeugführers wurde festgestellt, dass dieser alkoholisiert war. Ein gerichtsverwertbarer Test ergab einen Wert von 0,56 Promille. Einen Führerschein konnte er nicht vorlegen, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Im Fahrzeug wurden 4 weitere Personen transportiert, die wesentlich alkoholisierter als der Fahrer waren. Diese wurden von einem Bekannten vom Parkplatz abgeholt. Gegen den polnischen Fahrzeugführer wurde ein Bußgeldverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Für die Sicherung der Verfahren musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 EUR hinterlegen.

