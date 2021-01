Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 16.01.2021, gegen 19:05 Uhr, kam es in Nordenham-Abbehausen, dortige Sportanlage, zu einer Sachbeschädigung der Grünfläche neben der Sporthalle. Aus bislang nicht bekannten Gründen befuhren ein 21-jähriger und sein 18-jähriger Beifahrer aus Nordenham mit einem hochmotorisiertem, angemieteten Honda GT-R, das Gelände der Sportanlage in Abbehausen und gerieten dort auf eine Grünfläche. Der Honda fuhr sich dort derart fest, dass dieser nur mittels Abschlepphilfe herausgezogen werden konnte. Hierbei wurde die Grünfläche beschädigt. Es wurde ein Schaden von ca. 200 Euro verursacht. Gegen den Verantwortlichen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

