Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham - Diebstahl eines E-Bike mit Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 15.01.2021, um 08:00 Uhr, stellte ein 81-jähriger Fahrradfahrer sein E-Bike vor einem Lebensmittelgeschäft in Nordenham - Abbehausen ab und verschloss es mit einem Kabelschloss. Als er nur wenige Minuten später zum Abstellort zurückkehrte, stellte er fest, dass sein E-Bike der Marke VINORA, "Sinus", zwischenzeitlich entwendet wurde. Es blieb lediglich das durchtrennte Kabelschloss zurück. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1500,- Euro. Da der Täter augenscheinlich ein Trennwerkzeug mitgeführt und damit hantiert haben muss, besteht durchaus die Möglichkeit, dass dieser bei der Tatausführung beobachtet wurde. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham, Tel. 04731-99810, in Verbindung zu setzen.

