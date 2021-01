Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Auflösung einer Corona Party mit Widerstandshandlungen

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, dem 15.01.2021 wurde der Polizei Delmenhorst kurz vor Mitternacht eine Ruhestörung in der Jägerstraße gemeldet. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, mussten sie feststellen, dass dort eine Geburtstagsfeier auch mit auswärtigem Besuch stattfand, an welcher mindestens 12 Personen teilnahmen, wovon einige sofort flüchteten. Für die Feier waren ein reichhaltiges Buffet und eine Musikanlage aufgebaut worden. Bei der Beendigung der Feier kam es zu Widerstandshandlungen, wodurch zwei Beamte, unter anderem durch Flaschenwürfe, leicht verletzt wurden. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray konnten die Angriffe abgewehrt werden. Ein 24-jähriger Mann, der aus Berlin zu Besuch war, wurde in Gewahrsam genommen. Die Durchsetzung der Maßnahmen wurde leider durch eine Sprachbarriere und die Alkoholisierung der Personen erschwert. Die Party konnte zunächst beendet werden und diverse Anzeigen, wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichem Angriffs auf Polizeibeamte / Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstößen gegen die Corona Verordnung gefertigt. Gegen 06:00 Uhr musste die Polizei erneut vor Ort erscheinen, da die vor Ort verbliebenen Personen meinten, die Party fortsetzen zu können. Auf Grund dessen wurde erneut eingeschritten und einige Personen werden für diese Nacht zweimal Bußgeld zahlen müssen.

