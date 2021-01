Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210111-3: Gartenhaus geriet in Brand - Hürth

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Zeuge hat am Samstag (09. Januar) den Brand eines Gartenhauses gemeldet. Gegen 14:45 Uhr drang Qualm aus der Holzverkleidung eines Gartenhauses, das im Garten eines Einfamilienhauses "Auf der Landau" in Hürth steht. Die Feuerwehr rückte an und löschte das Gartenhaus, wobei diverse Teile der Holzverkleidung abgenommen werden mussten. Die Beamten des Kriminalkommissariats 11 haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (akl)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell