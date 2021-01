Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210111-2: Dieb bei Tat beobachtet und gestellt - Brühl

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 17-Jähriger ist durch die lauten Geräusche eines Diebes in der Nacht von Freitag auf Samstag (09. Januar) geweckt worden. Der Jugendliche wachte gegen 03:45 Uhr wegen lauter Geräusche auf dem Nachbargrundstück an der Königstraße auf. Als er aus dem Fenster sah, bemerkte er auf dem Grundstück eines in Sanierung befindlichen Einfamilienhauses das Licht einer Taschenlampe und eine dunkel gekleidete Person. Er berichtete dies seinen Eltern, die die Polizei informierten. Die Beamten trafen die beschriebene Person auf der Königstraße an. Es handelt sich um einen polizeibekannten 39-Jährigen. Der Mann hatte versucht alte Metall- und Kupferrohre von dem Grundstück zu entwenden. Die Polizisten führten den 39-Jährigen zur Identitätsfeststellung und Wohnsitzüberprüfung einer Polizeiwache zu. Im Anschluss entließen die Beamten den 39-Jährigen. (akl)

