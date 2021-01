Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210111-1: Einbruch in Kindergarten - Pulheim

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte warfen eine Fensterscheibe mit einem Gullideckel ein und betraten die Räume. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

In der Zeit zwischen Donnerstag (07. Januar) 15:30 Uhr und Freitag (08. Januar) 07:20 Uhr betraten Unbekannte das Grundstück des Kindergartens "Waldwichtel" an der Friedrich-Ebert-Straße. Dort warfen sie eine Fensterscheibe mit einem Gullideckel ein, legten den Fenstergriff um und betraten offensichtlich die Räumlichkeiten. Eine Mitarbeiterin bemerkte am Morgen den Einbruch und meldete ihn der Polizei. Da sich die betretenen Räume nach wie vor in einem aufgeräumten Zustand befanden, ist zweifelhaft, ob die Täter überhaupt Beute gemacht haben.

Die Tatbegehung an sich war mit Lärm verbunden. Daher hoffen die Ermittler des Kriminalkommissariates 21 in Bergheim auf die Mithilfe aus der Bevölkerung und fragen: Wer kann Angaben zum Einbruch in den Kindergarten machen? Hinweise werden telefonisch unter 02233 52-0 entgegen genommen. (bm)

