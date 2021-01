Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugenaufruf der Polizei Cochem nach Unfallflucht bei Büchel

CochemCochem (ots)

am Samstag, 02.01.2021,gegen 09.20 Uhr, befuhr 35-jähriger Mann aus dem Landkreis Cochem-Zell mit seinem Opel Astra die Landesstraße 100, das Martental, von Laienkaul in Richtung Büchel. Im Bereich einer Rechtskurve kam ihm ein niederländischer PKW VW Caddy rutschend auf seinem Fahrstreifen entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, fuhr der Astra-Fahrer in die Böschung, wobei sein PKW stark beschädigt wurde.

Der niederländische PKW, von dem kein Kennzeichen bekannt ist, fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Cochem unter 02671-9840 in Verbindung zu setzen.

