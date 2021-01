Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugenaufruf: Staatsanwaltschaft Aachen und Polizei suchen weiter Zeu-gen nach tödlichem Verkehrsunfall in Selfkant- Millen an Neujahr

Aachen/ HeinsbergAachen/ Heinsberg (ots)

Nachtrag zu den Pressemitteilungen der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 01.01.2021. Wie bereits berichtet, kam es am frühen Neujahrsmorgen auf der K 1 im Be-reich Tüddern/Millen zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge ein 18- jähri-ger Fußgänger verstarb. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft wurde der junge Mann von einem Fahrzeug erfasst und erlag noch am Un-fallort seinen schweren Verletzungen. Das unbekannte Fahrzeug setzte seine Fahrt in Richtung Niederlande fort, ohne dass der Fahrer/ die Fahrerin sich weiter kümmerte. Die technischen Untersuchungen haben bislang ergeben, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug - entgegen der bisherigen Meldung - nicht um ein rotes, sondern um ein Fahrzeug unbekannter Bauart mit silbermetallic-farbener Lackierung handelt. Die weiteren Untersuchungen zur Ermittlung des Fahrzeugtyps dauern an.

Die Ermittler suchen weiter dringend Zeugen des Unfallgeschehens: Wer kann Angaben zu einem silberfarbenen Fahrzeug machen, welches am frühen Neujahrsmorgen (Freitag, 01.01.2021) in der Zeit zwischen 4.20 Uhr und 4.45 Uhr die Kreisstraße 1 (K1) von Süsterseel kommend in Fahrtrich-tung Niederlande befuhr? Zudem wird um allgemeine Hinweise zu silberfarbenen Fahrzeugen im Be-reich Selfkant im fraglichen Zeitraum gebeten; das gesuchte Fahrzeug könnte Beschädigungen im Frontbereich aufweisen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich un-ter der Rufnummer 0241/ 9577 - 31101 und außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/ 9577 - 34210 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Aachen

Jan Balthasar, Staatsanwalt, Sprecher der StA Aachen

Telefon: 0241 / 9425 - 23109

