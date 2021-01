Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus zwei Pkw

HeinsbergHeinsberg (ots)

Zwischen dem 4. Januar (Montag), 22.15 Uhr und dem 5. Januar (Dienstag), 6.45 Uhr, drangen unbekannte Täter in zwei Pkw ein, die an der Straße Herrenheide parkten. Aus einem der Fahrzeuge stahlen sie eine Tasche, in der sich Bekleidung sowie Kosmetika befanden. Bei dem zweiten Pkw schlugen sie die Scheibe der Beifahrertür ein und stahlen aus der Mittelkonsole eine Geldbörse mit Bargeld sowie verschiedenen Ausweisdokumenten.

