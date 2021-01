Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter nach Einschlagen der Pkw-Scheibe gestört

Übach-Palenberg-ScherpenseelÜbach-Palenberg-Scherpenseel (ots)

Am Dienstag, 5. Januar, gegen 1.50 Uhr, bemerkte der Besitzer eines Pkw VW Golf, dass die Alarmanlage des Fahrzeugs an der Röntgenstraße auslöste. Als er aus dem Fenster sah, bemerkte er zwei unbekannte Personen an seinem Fahrzeug. Da die Täter den Zeugen sahen, flüchteten sie mit einem weißen Pkw Renault, an dem ein gelbes Kennzeichen angebracht war, in Richtung Heerlener Straße. Die unbekannten Personen hatten die hintere rechte Scheibe am VW Golf eingeschlagen. Da sie gestört wurden, flüchteten sie augenscheinlich ohne Beute.

