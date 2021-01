Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kontrollen am Wochenende

Kreis HeinsbergKreis Heinsberg (ots)

Fahrten unter Alkohol- oder Betäubungsmitteleinfluss:

Bei Kontrollen am Wochenende stellte die Polizei Heinsberg im Kreisgebiet folgende Verstöße fest.

- Heinsberg-Karken: End (Alkohol) - Wegberg-Rath-Anhoven: Gladbacher Straße (BTM)

Die Beamten fertigten Anzeigen gegen die beiden Fahrer. Zudem wurde ihnen jeweils eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

Bei einer Kontrolle in Wegberg-Beeckerheide, Kiefernweg, stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem bestand keine Pflichversicherung für das Fahrzeug, so dass die Beamten die Kennzeichen entstempelten und die Zulassungsbescheinigung sicherstellten.

Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz:

Geringe Mengen an Betäubungsmitteln wurden durch Polizeibeamte bei Kontrollen an folgenden Orten aufgefunden:

- Heinsberg-Grebben: Im Fritzbruch - Heinsberg-Lieck: Elisabethstraße

Die Betäbungsmittel wurden sichergestellt und jeweils eine Anzeige gegen die Besitzer gefertigt.

Verstöße gegen Coronaschutzverordnung:

In Erkelenz am Adam-Stegerwald-Hof wurde eine Personengruppe angetroffen, die sich nicht an die bestehende Coronaschutzverordnung hielt. Gegen die Personen wurden Platzverweise erteilt sowie acht Anzeigen gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell