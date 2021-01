Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Post-Briefkasten gesprengt

Zeugen gesucht

Selfkant-TüddernSelfkant-Tüddern (ots)

In der Silvesternacht sprengten Unbekannte einen Briefkasten an der Martinusstraße / Ecke Petrusstraße. Ein Zeuge aus der Nachbarschaft hatte gegen 0.10 Uhr drei bis vier Jugendliche gesehen, die sich vor dem Briefkasten aufhielten. Kurz darauf gab es eine Detonation, die den Briefkasten gänzlich zerstörte. Daraufhin flüchteten die Jugendlichen in unbekannte Richtung. Zeugen, die den Vorfall oder die Jugendlichen ebenfalls beobachtet haben, oder Angaben zu deren Identität machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Geilenkirchen in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

