Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Pkw-Aufbrüche

Kreis HeinsbergKreis Heinsberg (ots)

In Heinsberg-Eschweiler brachen unbekannte Täter in der Zeit von Samstag, 2. Januar, 18.15 Uhr, bis Sonntag, 3. Januar, 13 Uhr, den Tankdeckel eines Pkw an der Obernburger Straße auf. Kraftstoff wurde nicht entwendet, allerdings wurden ein Kanister sowie ein Schlauch in der Nähe aufgefunden und sichergestellt.

In Heinsberg-Porselen wurde ein Pkw an der Ullrichstraße durchwühlt, dabei entwendeten die unbekannten Täter in der Nacht zu Samstag, 2. Januar, eine Garagenfernbedienung, mit der sie offenbar auch die Garage öffneten. Es wird noch ermittelt ob weitere Gegenstände gestohlen wurden.

An der Straße Starzend in Gangelt-Birgden hebelten unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Sonntag, 27. Dezember und Donnerstag, 31. Dezember, die Tür eines Pkw auf. Sie durchsuchten den Innenraum, entwendeten aber nach ersten Erkenntnissen nichts.

In Hückelhoven-Ratheim drangen unbekannte Täter am Mittwoch, 30. Dezember, zwischen 8 Uhr und 10 Uhr, in einen Pkw an der Feldstraße ein. Aus dem Innenraum entwendeten sie persönliche Dokumente.

In Wassenberg drangen unbekannte Täter in zwei Fahrzeuge ein. In einen Pkw an der Straße Am Stadtrain drangen sie in der Nacht zu Samstag, 2. Januar, ein. Nach erstem Anschein wurde nichts gestohlen. In einen weiteren Pkw, der in der Straße Am Mühlenkamp parkte, drangen sie am Samstag, 2. Januar, zwischen 9.30 Uhr und 10.15 Uhr, ein. Aus dem Innenraum stahlen sie ein Mobiltelefon.

