POL-BO: Zwei Verkehrsunfälle und ein beschädigter Streifenwagen: die Bilanz einer kurzen Verfolgung in Herne

Betrunken wollte sich ein Autofahrer am frühen Sonntagmorgen, 22. November, in Herne einer Verkehrskontrolle der Polizei entziehen. Dabei kollidierte er anfangs mit einem Verkehrszeichen und im Weiteren mit einem Pkw. Auch ein Streifenwagen wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Die Polizeibeamten führten gegen 6.30 Uhr eine Verkehrskontrolle an der Dorstener Straße im Bereich der Berliner Straße durch. Als sie einen Ford Ka angehalten wollten, gab der Fahrer (22 aus Herne) Gas.

Beim Abbiegen auf die Berliner Straße kollidierte er mit einem dortigen Verkehrszeichen. Das Schild wurde mitsamt des Pfostens rausgerissen und fiel auf die Fahrbahn. Der verfolgende Streifenwagen kollidierte mit dem Verkehrszeichen und wurde am Unterboden so stark beschädigt, dass er seine Fahrt nicht mehr fortsetzen konnte.

Der Flüchtige verursachte aber kurze Zeit später auf der Wiesenstraße einen weiteren Verkehrsunfall - er war mit einem Pkw zusammengestoßen. Dort konnte der Fahrer durch weitere Verfolgungskräfte der Polizei angetroffen werden. Er stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille.

Das Verkehrskommissariat in Bochum hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen können sich werktags unter der Rufnummer 0234 909-5206 melden.

