Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mülltonne in Brand gesetzt

Übach-Palenberg-MarienbergÜbach-Palenberg-Marienberg (ots)

Am Sonntag (3. Januar), gegen 0.15 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zum Brand einer Mülltonne in der Klosterstraße gerufen. Ein Zeuge hatte einen Feuerschein bemerkt die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr löschte den Brand einer Altpapiertonne. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen wegen einer möglichen Brandstiftung auf. Sie bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell