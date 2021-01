Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Bürogebäude

HeinsbergHeinsberg (ots)

Bei einem Einbruch in ein Bürogebäude an der Geilenkirchener Straße beschädigten die unbekannten Täter im Zeitraum zwischen dem 30. Dezember (Mittwoch), 16.30 Uhr, und dem 4. Januar (Montag), 6 Uhr, die Scheiben einer Zugangstür. Dadurch verschafften sie sich Zugang zum Gebäude. Im Inneren versuchten sie eine weitere Tür aufzuhebeln, was misslang. Ob etwas entwendet wurde, wird noch ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell