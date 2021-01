Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Heinsberg-OberbruchHeinsberg-Oberbruch (ots)

Am Montag, 4. Januar, gegen 19 Uhr, wurde eine 65-jährige Frau aus Heinsberg bei einem Verkehrsunfall auf der Boos-Fremery-Straße schwer verletzt. Sie wollte an einer Querungshilfe für Fußgänger mit ihrem Krankenfahrstuhl die Straße überqueren als ein 24-jähriger Mann aus Heinsberg sie mit seinem Pkw erfasste. Er hatte die Boos-Fremery-Straße aus Richtung Parkstraße kommend in Fahrtrichtung Aloysiusplatz befahren. Der junge Mann bemerkte die 65-Jährige auf ihrem Krankenfahrstuhl zu spät. Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung stieß der Pkw mit dem Krankenfahrtstuhl zusammen, so dass die 65-jährige Seniorin herausfiel und auf die Fahrbahn stürzte. Dadurch verletzte sie sich so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

