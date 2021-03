Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Lkrs. Tuttlingen) Alkoholisiert Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht (07.03.2021)

Aldingen (ots)

Wegen einer Trunkenheitsfahrt, in deren Folge es in der Nacht zum Sonntag gegen 02.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Straßen "Am Nettenbergle" / "Am Tann" kam, ermittelt derzeit die Polizei gegen einen 38-jährigen Autofahrer. Der Mann kollidierte mit seinem VW mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Porsche. Durch den starken Aufprall wurde der Porsche auf einen dort befindlichen Baum geschoben. Hierdurch entstand am Porsche ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro, an dem VW ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die beiden Fahrzeuge mussten von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Ein beim 38-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine erhebliche Alkoholisierung, woraufhin eine ärztliche Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt wurde.

