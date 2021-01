Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Stationäre Geschwindigkeitsmesssäule beschädigt - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Montagnachmittag (18.01.2021) ist einem Mitarbeiter des Kreises eine frische Beschädigung an der stationären Geschwindigkeitslasermesssäule auf der Freudenberger Straße in Siegen aufgefallen.

Ein oder mehrere Unbekannte hatten im Bereich der Kamera an mehreren Stellen versucht, die Säule aufzubrechen. Hierzu benutzten sie vermutlichen einen Pflasterstein, der am Tatort zurückblieb. Inwiefern es sich um einen Geschwindigkeitssünder handelte, der so der Verfolgung entgehen wollte, ist nicht bekannt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind alle Messdaten einschließlich der Bilder vorhanden und auswertbar und werden bei der Tätersuche berücksichtigt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitagmorgen (15.01.2021) und dem Montagnachmittag (18.01.2021).

Die Kriminalpolizei Siegen hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

