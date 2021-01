Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrecher erneut in Kreuztaler Schulen unterwegs - #polsiwi

Kreuztal (ots)

In der vergangenen Woche haben wir bereits in einer Pressemeldung über aktuelle Einbrüche in Kreuztaler Schulen berichtet.

Nun sind zwei Grundschulen im Stadtgebiet zum Ziel von Einbrechern geworden. In beiden Schulen hatte es in der Vergangenheit schon häufiger Einbrüche gegeben.

Am Sonntagabend (17.01.2021) sind Unbekannte gegen 22:40 Uhr in die Grundschule Fellinghausen eingestiegen. Zeugen hatten gehört, wie eine Scheibe eingeworfen wurde. Die Täter durchsuchten Schränke und Schubladen. Ob dabei etwas entwendet wurde, steht aktuell noch nicht fest.

Einen weiteren Einbruch hat es in die Grundschule Buschhütten gegeben. Zwischen Sonntagnachmittag (17.01.2021) und Montagmorgen (18.01.2021) wurde auch hier eine Scheibe eingeschlagen, um in das Gebäude zu gelangen. Zudem wurden mehrere Holztüren beschädigt. In diesem Fall ist ebenfalls noch unklar, ob die Täter Dinge entwendet haben.

In beiden Fällen bittet die Kreuztaler Kriminalpolizei um Hinweise unter der 0271 / 7099-0.

