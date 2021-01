Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Brände am Wochenende -#polsiwi

Siegen und Kreuztal (ots)

Am Wochenende ist es zu mehreren Bränden in Siegen und Kreuztal gekommen. In Siegen-Niederschelden brannte am Samstag (16.01.2021) kurz nach Mitternacht ein PKW. Der Wagen war am Freitagabend gegen 21:45 Uhr in der Beethovenstraße am Fahrbahnrand abgestellt worden. Gegen 01:00 Uhr bemerkte der Fahrzeugnutzer den Brand. Ersten polizeilichen Ermittlungen zu Folge dürfte es sich um Brandstiftung gehandelt haben. Rund zehn Minuten vor der Entdeckung des Brandes sollen vermutlich mehrere junge Männer an der Tatörtlichkeit vorbeigegangen sein. Der Geschädigte konnte mit Hilfe von Freunden das Feuer selber löschen. Der PKW wurde erheblich beschädigt, der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zu einem weiteren Brand kam es in der Sonntagnacht (17.01.2021 gegen 05:00 Uhr) in Kreuztal-Krombach. In der Straße Oberseifen brach im Bereich eines Carports ein Feuer aus. Hierbei gerieten mehrere Mülltonen, das Carport selbst und der darin abgestellte PKW in Brand, der durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden konnte. An dem Carport und dem Wagen entstand erheblicher Sachschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe. Warum es zu dem Feuer kam, steht noch nicht abschließend fest, eine Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht ausgeschlossen werden. Zu einem Gartenlaubenbrand kam es am Samstagabend in der Kleingartenanlage am Rosterberg. Hier fiel einer benachbarten Gartenhausbesitzerin das Feuer gegen 19:40 Uhr auf. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen, die Gartenhütte wurde im Außenbereich beschädigt. Die Höhe des Sachschadens konnte bislang noch nicht beziffert werden. Auch hier ist eine Brandstiftung nicht auszuschließen. Die Kripo in Siegen hat die Ermittlungen in allen Fällen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0271/7099-0.

