Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln, Lkrs. RW) Betrunkener Autofahrer wehrt sich 7.3.21

Fluorn-Winzeln (ots)

Heftig gewehrt hat sich in der Nacht zum Sonntag ein 27 Jahre alter Opel-Fahrer gegen die Maßnahmen der Polizei. Nachdem er gegen 1 Uhr einer Polizeistreife wegen einer auffallenden Fahrweise in Schlangenlinien kontrolliert wurde und auch sichtlich auch zu tief ins Glas geschaut hatte, weigerte er sich vehement gegen eine Blutprobe, weshalb ihm zum Transport sogar Handschellen angelegt werden mussten. Ein Arzt in einem Krankenhaus nahm ihm schließlich doch noch Blut ab und attestierte dem Mann eine starke Alkoholeinwirkung. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein und behielten seine Fahrzeugschlüssel ein. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

