Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Zusammenstoß auf der Mengeder Straße mit vier beteiligten Autos

Recklinghausen (ots)

Mittwoch, gegen 16.15 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel auf der Mengeder Straße und bremste dann ab, weil er nach links in eine Grundstückeinfahrt abbiegen wollte. Ein hinter ihm fahrender 25-jähriger Autofahrer aus Dortmund konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Auto des 30-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde das Auto des 30-Jährigen in den Gegenverkehr geschoben und kollidierte hier mit dem entgegenkommenden Auto eines 40-jährigen Waltropers. Dadurch kam der 40-Jährige nach rechts von seiner Fahrspur ab und prallte mit dem Auto eines 62-jährigen Waltropers zusammen, der mit seinem Auto in einer Hauseinfahrt stand. Bei den Zusammenstößen wurden der 30-Jährige und der 25-Jährige leicht verletzt. Beide wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand 35000 Euro Sachschaden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Mengeder Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

