POL-GS: Kontrolle des Schwerlastverkehrs - erneut erhebliche Verstöße

46 Verstöße bei 18 kontrollierten Lkw ist das Ergebnis der Schwerpunktkontrolle des gewerblichen Güterverkehrs, die am Donnerstag an der B 4 in Bad Harzburg durchgeführt wurde.

Gemeinsam mit Unterstützungskräften der Autobahnpolizei Braunschweig, hatte die Polizei Goslar auf dem Parkplatz Nordhäuser Straße eine Kontrollstelle eingerichtet, um den vom Torfhausberg kommenden Güterverkehr zu überprüfen. Bei gleichgelagerten Kontrollen in der Vergangenheit, hatte die Polizei immer wieder Verstöße festgestellt, welche die Sicherheit des Straßenverkehrs und damit der Allgemeinheit zum Teil erheblich beeinträchtigten. Was sich erneut bei dieser Kontrolle bestätigte.

Zwischen 7.30 und 13.30 Uhr, wurden 18 Transporteinheiten kontrolliert, in allen 18 Fällen gab es Beanstandungen.

Acht Lastzugführern drohen aufgrund Geschwindigkeitsverstößen Fahrverbote. Sie überschritten die auf dieser Strecke für Lkw geltende Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h zum Teil deutlich. Vier Überschreitungen stachen dabei heraus: Nach Abzug der Toleranz waren zwei Fahrer 72 bzw. 73 Km/h zu schnell, zwei weiteren wurden Übertretungen von 58 und 59 Km/h nachgewiesen.

Bei einem Zugführer bestand der Verdacht der illegalen Beschäftigung, hier wurde der Zoll zur weiteren Bearbeitung hinzugezogen. Einem Schwertransport musste die Weiterfahrt untersagt werden, auf Grund von Überlänge und Überschreitung der Gesamthöhe war die vorliegende Genehmigung erloschen.

Weitere 16 Verstöße ergaben sich aus dem Fahrpersonalrecht sowie einmal Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Diese Feststellungen bestätigen erneut die Notwendigkeit der Fortführung dieser Kontrollen.

