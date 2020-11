POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 19.11.2020

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsspiegel zerstört

Am Mi., 18.11.2020, zwischen 14.00 und 15.00 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter den Verkehrsspiegel an der Wolfshagener Str. in Langelsheim, Höhe Einmündung Bahnhofstraße. Das Spiegelglas wurde vermutl. eingeschlagen oder eingeworfen. Das Einbiegen von der Bahnhofstraße aus wird dadurch erheblich erschwert, da der Bereich schlecht einsehbar ist. Die Polizei Langelsheim bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 05326-978780.

