Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallflucht in Höxter K 46 zwischen Höxter und Holzminden, Freitag, 04.12.2020, 14:50 Uhr

37671 Höxter37671 Höxter (ots)

Am Freitagnachmittag kam es auf der Nebenstrecke zwischen Höxter und Holzminden zu einer Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr. Gegen 14:50 Uhr befuhren insgesamt drei Fahrzeuge die Kreisstraße 46 von Holzminden in Richtung Höxter. Zwischen den Abfahrten Lüchtringen und Höxter- Corvey kam der Fahrzeugschlange ein Lkw entgegen, der einen Roller- Fahrer überholte. Da der Lkw- Fahrer sehr weit mittig auf der Fahrbahn fuhr, musste der erste Pkw- Fahrer stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der dahinter befindliche 40- jährige Fahrer eines Pkw- Anhänger- Gespanns konnte ebenfalls noch rechtzeitig abbremsen, jedoch fuhr der letzte in der Schlange, ein 59- jähriger Pkw-Fahrer, auf den 40- Jährigen auf. Im Anschluss setzten sowohl der überholende Lkw- , als auch der erste Pkw- Fahrer der Fahrzeugreihe ihre Fahrt fort. Ob sie etwas von dem entstandenen Unfall bemerkt haben konnten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der auffahrende Pkw wurde im Frontbereich leicht beschädigt. Durch den Aufprall wurde der Anhänger und die Anhängekupplung des Gespann- Fahrers ebenfalls beschädigt. Da der Anhänger in der Folge nicht mehr sicher angehängt werden konnte, musste dieser durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die Gesamtschadenshöhe dürfte bei ca. 3.000,-EUR liegen. Die Polizei bittet darum, dass sich alle Beteiligten und auch weitere Zeugen, die hilfreiche Angaben machen können, beim Verkehrskommissariat Höxter, unter der Tel.-Nr.: 05271-962-0, melden. /Bat.

