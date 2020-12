Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw gerät in die Leitplanken und überschlägt sich 37696 Marienmünster, B239, Freitag, 04.12.2020, 13:30 Uhr

Bild-Infos

Download

37696 Marienmünster37696 Marienmünster (ots)

Noch einmal Glück im Unglück gehabt hat ein 38- jähriger Pkw Fahrer am frühen Freitagnachmittag, als sich sein Pkw überschlug und er dennoch nur leicht verletzt wurde. Der Fahrer befuhr um 13:30 Uhr die B239 von Höxter in Richtung Steinheim. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, kam der Pkw vor der Senke zur Abtei Marienmünster nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen eine Leitplanke, von der er zurück auf die Fahrbahn geleitet wurde. Mutmaßlich durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich anschließend der Pkw mehrfach und kam linksseitig im Graben zum Stillstand. Der sich in der unmittelbaren Umgebung befindliche Gegenverkehr wurde glücklicherweise nicht betroffen, so dass es beim Alleinunfall blieb. Der Fahrer konnte selbständig das total beschädigte Fahrzeug verlassen, er erlitt nur oberflächliche Verletzungen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 25.500,-EUR. Der Verkehr konnte wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, dennoch kam es auf der viel befahrenen Strecke zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. /Bat.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962-1520

E-Mail: Pressestelle.Hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell