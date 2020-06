Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Rad in Varel - durch den Sturz leichte Verletzungen erlitten

Varel (ots)

Am Donnerstagabend, 18.06.2020, bog die 67-jährige Fahrerin eines Pkw gegen 18:55 Uhr bei Grünlicht von der Windallee nach rechts auf die Bundesstraße in Richtung Autobahn ab und stieß mit einem 30-jährigen Fahrradfahrer zusammen, der aus der Gegenrichtung bei Grünlicht für Rad-/Fußgänger die Bundesstraße querte.

Durch den Zusammenstoß erlitt der Radfahrer in Folge des Sturzes leichte Verletzungen in Form Schürfwunden an Armen und Beinen. An den Fahrzeugen entstanden nur geringe Schäden.

