Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Erfolgreiches Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln - Polizei beschlagnahmt diverses Beweismaterial in Schortens (2 FOTOS)

Schortens (ots)

Ermittler des Polizeikommissariats Jever durchsuchten am frühen Mittwochmorgen, 17.06.2020, eine Wohnung in Schortens und wurden fündig. Vorausgegangen waren Ermittlungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität gegen einen Jugendlichen, der mittlerweile 18 Jahre alt geworden ist. Anhand der gesammelten Erkenntnisse konnte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg nach richterlicher Anordnung am Mittwoch das Objekt des dringend Tatverdächtigen, der noch bei seinen Eltern wohnt, durchsucht werden. Im Rahmen dieser Durchsuchung waren die Polizeikräfte, die vom Zoll und einem Rauschgiftspürhund unterstützt wurden erfolgreich. Die "Schnüffelnase" hatte im wahrsten Sinne des Wortes den richtigen Riecher: So wurden die Beamten auf die Mikrowelle in einem am Haus anliegenden Schuppen aufmerksam. In dieser befand sich Marihuana, das bereits verkaufsgerecht in Portionstütchen verpackt war, s. FOTO 1. Im Zimmer des nunmehr 18-Jährigen fanden die Beamten außerdem noch eine geringe Menge Ecstasy, sowie diverse Konsum- und Verkaufsutensilien und im Garten ein Dutzend Marihuana-Setzlinge, s. FOTO 2. Das Beweismaterial wurde beschlagnahmt. Der 18-Jährige steht in dringendem Tatverdacht, mit Betäubungsmitteln zu handeln, die Ermittlungen wegen unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln dauern an.

