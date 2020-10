Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall durch wegrollenden Transporter

Uslar (ots)

Uslar (eng.) Am Samstag, 10.10.2020, gegen 14.45 Uhr ereignete sich in der Gustav-Fischer-Straße in Uslar ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von ca. 2000 Euro. Der 31-jährige aus Uslar stammende Fahrer eines Transporters verließ diesen, ohne ihn gegen ein Wegrollen zu sichern. Der Transporter rollte herrenlos über die Fahrbahn und prallte mit dem Heck gegen die linke Seite eines am Straßenrand abgestellten Fahrzeuges. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

