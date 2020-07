Polizei Bochum

POL-BO: Bochumer (25) beraubt - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Am 10. Juli, gegen 2 Uhr, kam es an der Suntumer Straße in Bochum zu einem Raubdelikt.

Ein 25-jähriger Bochumer befand sich vor einem Haus und wurde dort von einen noch unbekannten Kriminellen angesprochen. Dieser forderte Geld. Da ihm der junge Mann nichts geben wollte, griff ihm der Unbekannte in die Tasche und nahm dort Bargeld heraus. Dabei schlug er dem 25-Jährigen ins Gesicht.

Anschließend flüchtete der Räuber mit einem weißen Kleinwagen von der Örtlichkeit.

Beschrieben wurde er wie folgt: 30-35 Jahre alt, 180 cm groß, augenscheindlich deutsch, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer Brille.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8205 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

