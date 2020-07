Polizei Bochum

POL-BO: Jugendliche (14/15) steigen in Gaststätte ein - Festnahme!

Bochum (ots)

Rollläden hochgeschoben und Fenster eingeschlagen - zwei Jugendliche (14 und 15 Jahre), beide aus Bochum, sind am Mittwochnachmittag, 8. Juli, in eine leerstehende Gaststätte in Bochum-Gerthe eingebrochen.

Gegen 16.50 Uhr rief eine Zeugin die Polizei, da sich mehrere Personen Zugang zu einer Gaststätte an der Gerther Straße 12 verschafft hatten. Als die Beamten vor Ort eintrafen, flüchteten zwei Jugendliche (14 und 15 Jahre, aus Bochum) aus dem Gebäude. Sie wurden mit zur Wache genommen und dort ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Ermittlungen des zuständigen Regionalkommissariats (KK 32) dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Tanja Pfeffer

Telefon: 0234 909-1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell