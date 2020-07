Polizei Bochum

POL-BO: Raubdelikt auf Taxifahrer - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Am 8. Juli, gegen 22.45 Uhr, kam es in Bochum zu einem Raubdelikt. Kurz vor der Tatzeit stiegen zwei unbekannte Kriminelle am Bochumer Hauptbahnhof in ein Taxi ein.

Der Taxifahrer, ein 62-jähriger Bochumer, fuhr das Duo bis zur Friedrich-Harkort-Straße und hielt dort. Unvermittelt attackierten die zwei Männer den Fahrer und forderten Bargeld von ihm. Der 62-Jährige konnte die Fahrzeugtür aufmachen und sich aus dem Auto fallen lassen. Als er um Hilfe rief, flüchteten die Räuber in Richtung Wiemelhauer Straße / Wasserstraße.

Durch den Angriff verletzte sich der Taxifahrer leicht.

Der erste Täter wurde wie folgt beschrieben: 1,65-1,70 m groß, 25-28 Jahre alt, schlank mit schwarzen Haaren. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und einer Jeans.

Zum zweiten Täter ist derzeit folgendes bekannt: 1,85 m groß, ebenfalls 25-28 Jahre alt und schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer roten Kapuzenjacke.

Beide sprachen akzentfrei Deutsch und trugen weiße Einmal-Mund-Nasenschutze.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 909-1022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell