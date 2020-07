Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ladendiebe flüchten aus Einkaufszentrum - Polizei fahndet mit Beschreibung

Neuss (ots)

Am Donnerstag (30.07.), gegen 19:40 Uhr, fielen zwei Verdächtige beim Ladendiebstahl im Einkaufszentrum an der Breslauer Straße auf. Ein Sicherheitsmitarbeiter wurde auf das Duo aufmerksam, als dieses fluchtartig ein Sportbekleidungsgeschäft verließ. Als er sich in den Weg stellte, rannte ihn einer der beiden Männer schlichtweg um, so dass der Angestellte stürzte und sich Verletzungen zuzog. Den beiden Tätern gelang die Flucht.

Zeugenaussagen lieferten der mittlerweile ermittelnden Polizei folgende Beschreibung der mutmaßlichen Ladendiebe. Beide waren etwa 25 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß. Einer wird als "südländisch" aussehend und schlank beschrieben, mit lockigem, orangefarbenem blondiertem Haar und sogenannter Undercut-Frisur mit Zopf. Sein Komplize mit schwarzen, kurzen Haaren soll einen deutlich dunkleren Hautton ("afro-amerikanisches" Erscheinungsbild) gehabt und ein weißes T-Shirt, eine dunkle Hose sowie einen beigen Rucksack getragen haben. Die Verdächtigen hatten im Ladenlokal Englisch gesprochen.

Polizisten konnten im betroffenen Geschäft zurückgelassene Gegenstände der Flüchtigen sicherstellen. Die Kripo (Kriminalkommissariat 22) ermittelt und bittet um Hinweise auf die Identität der beiden Männer unter der Telefonnummer 02131 300-0.

