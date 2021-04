Polizei Hagen

POL-HA: Mann wird Opfer einer gefährlichen Körperverletzung

Hagen (ots)

Auf der Altenhagener Straße sahen eine 39-Jährige und ein 40-Jähriger am Mittwoch (28.04.2021) gegen 15.15 Uhr, wie ein Mann auf eine auf dem Gehweg liegende Person eintrat und einschlug. Nachdem sie mit ihrem Auto anhielten um zu helfen, sprachen die Zeugen den 28-Jährigen auf die Tat an. Dieser beleidigte die beiden Hagener. Währenddessen entfernte sich die angegriffene und leicht verletzt Person. Die Polizei konnte den 25-Jährigen jedoch ausfindig machen. Er gab an, dass er sich mit dem 28-Jährigen gestritten habe. Er sei auf sexuelle Handlungen angesprochen worden, die er ablehnte. Dann kam es zu dem Übergriff. Der 28-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Zudem wurde er wegen der Beleidigung der Zeugen angezeigt. (arn)

