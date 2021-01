Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk-Wankum - Mann zieht sich vor Spaziergängerin die Hose runter

Wachtendonk-WankumWachtendonk-Wankum (ots)

Am Samstag (02.01.2020) gegen 16:10 Uhr bemerkte eine 61-jährige Spaziergängerin einen Mann auf einem Fahrrad, der mehrfach an ihr vorbeifuhr. Ihren Wagen hatte die Dame während des Spaziergangs am Wanderparkplatz Westerheckweg / Lampesweg abgestellt.

Als die Frau wieder in ihrem PKW saß, stand der Unbekannte plötzlich zwei Meter von ihrem Wagen entfernt an der Beifahrerseite, schaute sie an und zog dabei seine Hose bis zu den Knien hinunter.

Erschrocken fuhr 61-Jährige los und entzog sich so der unangenehmen Situation.

Bei dem Unbekannten handelt es ich um einen Mann im Alter von 25-35 Jahren. Er war schwarz gekleidet, trug eine kurze Jacke und eine ebenfalls schwarze Pudelmütze. Der Mann war circa 170 cm bis 175 cm groß, hatte einen schwarzen Vollbart und ein südländisches Erscheinungsbild.

Hinweise zu dem Mann nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

