POL-HA: Zukünftige Braut vergisst prall gefülltes Portemonnaie in Tankstelle - Motorradpolizist ist Retter in der Not

Diesen Tag in Hagen wird eine zukünftige Braut aus dem hohen Norden wohl in ihrem ganzen Leben nicht mehr vergessen. Über 300 Kilometer ist die 39-Jährige am Mittwoch (28.04.2021) nach Hagen angereist, um in einer Nähwerkstatt in Hohenlimburg ihr Brautkleid abzuholen. Bei einem Zwischenstopp in einer Tankstelle in Eilpe vergaß sie aber dummerweise ihr prall gefülltes Portemonnaie. Darin befand sich unter einem auch ein recht hoher Geldbetrag, um das langersehnte Brautkleid bezahlen zu können. Angestellte der Tankstelle fanden das Portemonnaie. Darin befand sich aber leider keine Erreichbarkeit der Frau. Deswegen wurde die Polizei informiert. Noch während ein Motorradpolizist der Polizeiwache Innenstadt mit den Ermittlungen nach dem möglichen Aufenthaltsort der Frau begonnen hat, meldete sich diese telefonisch direkt von ihrer Anprobe bei der Tankstelle. Die Erleichterung war sehr groß, als die zukünftige Braut hörte, dass ihr Portemonnaie in den besten Händen ist. So waren die Bezahlung des Kleides und somit auch die bevorstehende Hochzeit gesichert. Spontan schwang sich der Motorradpolizist auf sein Zweirad und brachte das gute Fundstück zur rechtmäßigen Eigentümerin nach Hohenlimburg. Die Hagener Polizei wünscht dem zukünftigen Ehepaar alles Gute für die Zukunft und noch viele weitere Happy Ends. (sch)

