Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei nimmt 48-jährigen Randalierer in Gewahrsam ++ Am Nachmittag auf der Hansalinie A1 - Zwei Fahrer unter Drogenverdacht ++ Zwei E-Bikes von der Terrasse geklaut ++

Rotenburg (ots)

Polizei nimmt 48-jährigen Randalierer in Gewahrsam

Rotenburg. Nach einem Familienstreit mit häuslicher Gewalt hat die Rotenburger Polizei am Dienstagabend einen 48-jährigen Mann in Gewahrsam genommen. Er hatte zunächst in der gemeinsamen Wohnung an der Pillauer Straße randaliert und dabei reichlich Inventar zerstört. Bei dem ersten Einsatz konnten die Beamten den stark alkoholisierten Randalierer von seiner Frau und den drei Kindern trennen. Die Familie kam zunächst bei Nachbarn unter. Der 48-Jährige sollte seinen Rausch in der eigenen Wohnung ausschlafen. Als der Mann im weiteren Verlauf des Abends Inventar vom Balkon auf die Nachbarbalkons und in den gemeinsamen Innenhof warf, gab es nur eine Lösung. Er kam über Nacht zur Verhinderung weiterer Straftaten in eine Polizeizelle.

Am Nachmittag auf der Hansalinie A1 - Zwei Fahrer unter Drogenverdacht

Elsdorf/Stuckenborstel/A1. Beamte der Autobahnpolizei Sittensen haben am Mittwochnachmittag zwei Autofahrer aus dem Verkehr der Hansalinie A1 gezogen. Beiden Männern wird vorgeworfen, unter dem Einfluss von Drogen am Steuer ihrer Fahrzeuge gesessen zu haben. Zwischen den Anschlussstellen Bockel und Elsdorf in Richtung Hamburg wurden die Beamten gegen 13.30 Uhr zunächst auf den Mercedes Geländewagen eines 55-jährigen Mannes aufmerksam. Bei der Kontrolle erkannten sie bei ihm Anzeichen, die auf den Konsum von Rauschgift hindeuteten. Ein Urintest zeigt an, dass der Fahrer Rückstände von Kokain in sich hatte. Kurz nach 16 Uhr traf es dann den 27-jährigen Fahrer eines Transporters. Eine Streifenbesatzung stoppte den Mann an der Anschlussstelle Stuckenborstel - ebenfalls in Richtung Hamburg. Hier wiederholte sich das gleiche Spiel. Auch dieser Fahrer stand unter Drogenverdacht. Der Urintest bestätigte den Konsum von Marihuana. Beide Männer mussten eine Blutprobe abgeben und durften ihre Fahrt natürlich nicht mehr fortsetzen.

Zwei E-Bikes von der Terrasse geklaut

Zeven. Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter in der Straße Kronshusen zwei E-Bikes gestohlen. Die beiden schwarzen Elektrofahrräder vom Typ Prophete standen mit einem Rahmenbügelschloss gesichert auf einer Terrasse. Hinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/9306-0.

Finteler Polizei klärt Kühlschrankdiebstahl auf

Helvesiek. Der in der Nacht zum Sonntag in der Schulstraße von einer Gaststätte gestohlene Kühlschrank ist wieder aufgetaucht. Bei Ermittlungen in anderer Sache stießen die Beamten der Polizeistation Fintel in der Wohnung eines 19-jährigen Mannes auf das gestohlene Gerät. Ob er den Kühlschrank alleine nach Hause geschleppt hat oder ob ihm dabei geholfen wurde, ist noch unklar.

Grauer 3er BMW gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Helvesiek. Unbekannte Täter haben in der zurückliegenden Woche von einem Grundstück an der Fabrikstraße einen grauen 3er BMW gestohlen. Daran befanden sich die Kennzeichen ROW-E 8. Die Finteler Polizei geht von einem Sachschaden von rund zehntausend Euro aus und bittet unter Telefon 04265/95486-0 um Hinweise.

Einbruch in Bürogebäude

Zeven. Bei einem Einbruch in ein Büro- und Lagergebäude am Südring haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag einen Tresor und eine Geldkassette samt Inhalt gestohlen. Wie sich die Unbekannten Zutritt verschafft haben, ist noch unklar. Zeugen, denen in dieser Nacht im Südring verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Zevener Polizei unter Telefon 04281/9306-0.

Jugendliche dringen in leerstehendes Wochenendhaus ein

Heeslingen. Am Dienstagnachmittag sind zwei Jugendliche dabei erwischt worden, wie sie in ein leerstehendes Wochenendhaus in Twistenbostel eingestiegen sind. Über eine Alarmauslösung wurde ein Nachbar darauf aufmerksam. Er schnappte die 14 und 15 Jahre alten Täter und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest.

