Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Dachstuhlbrand im Einfamilienhaus - Mutter und Sohn kommen ums Leben ++

Rotenburg (ots)

Dachstuhlbrand im Einfamilienhaus - Mutter und Sohn kommen ums Leben

Bötersen. Bei einem Wohnungsbrand in der Straße Auf der Worth sind in der Nacht zum Mittwoch zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte das Feuer im Dachstuhl des Einfamilienhauses ausgebrochen sein. Gegen 00.50 Uhr wurde der in dem Haus lebende, 41-jährige Sohn geweckt. Er sei zunächst in das Erdgeschoss gerannt, um seinen 78-jährigen Vater zu wecken. Der Sohn habe ihn in Sicherheit geführt und sei dann umgekehrt, um die noch im Obergeschoss schlafende 73-jährige Mutter zu retten. Das hat der 41-jährige Mann nicht mehr geschafft. Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren aus Bötersen, Hassendorf, Höperhöfen, Schleeßel, Waffensen und Rotenburg konnten ihn und seine Mutter nur noch tot bergen. Die Polizei geht von einem Sachschaden von etwa zweihunderttausend Euro aus. Die Brandermittler werden heute im Laufe des Tages ihre Arbeit aufnehmen. Bisher ist die Brandursache noch unklar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell