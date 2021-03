POL-ROW: ++ STOPP-Schild missachtet - Zwei Frauen bei Unfall verletzt ++ 29-jähriger Biker bei Unfall verletzt ++ Hansalinie A1 - 33-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

STOPP-Schild missachtet - Zwei Frauen bei Unfall verletzt

Ippensen-Süd. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der K 139 sind am Sonntagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Eine 25-jährige Autofahrerin hatte gegen 16.20 Uhr das STOPP-Schild missachtet. Sie bog mit ihrem Ford Fiesta auf die kreuzende Straße ein und übersah dabei den Hyundai einer 29-jährigen Frau. Bei dem Zusammenstoß zogen sich beide Fahrerinnen leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Zevener Polizei auf rund fünftausend Euro.

29-jähriger Biker bei Unfall verletzt

Gnarrenburg. Am Sonntagmittag ist ein 29-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Hindenburgstraße/Talstraße verletzt worden. Eine 56-jährige Autofahrerin hatte gegen 12.30 Uhr mit ihrem Mazda von der Talstraße nach links in die Hindenburgstraße abbiegen wollen. Dabei übersah sie vermutlich den von links mit seiner Suzuki kommenden Biker. Der Mann zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen am Knie und an der Hand zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 2.500 Euro.

Hansalinie A1 - 33-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht

Hatzte/A1. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen hat am Sonntagabend auf der Hansalinie A1 einen 33-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Autobahnparkplatz Hatzte erkannten die Beamten bei dem Mann Anzeichen von Rauschgiftkonsum. Ein Urintest zeigte an, dass der 33-Jährige vor Fahrtantritt Marihuana und Amphetamine zu sich genommen haben dürfte. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Junger Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Bockel. Wegen seiner defekten Beleuchtung ist eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen in der Nacht zum Montag im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 71/An der Autobahn auf einen Audi aufmerksam geworden. Bei dem Wagen ging kurzzeitig während der Fahrt die gesamte Beleuchtung aus und nach einer Sekunde wieder an. Die Beamten folgten dem Audi, bis er ganz plötzlich zum Stehen kam. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich zunächst, dass das vordere Kennzeichen am Fahrzeug fehlte. Das sei kurz zuvor bei einem Verkehrsunfall abhandengekommen, so der 22-jährige Fahrer. Seinen Führerschein konnte der junge Mann auch nicht vorzeigen. Den habe er irgendwo im Fahrzeug verlegt. Später stellte sich heraus, dass er gar keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Polizei leitete gegen ihn ein Strafverfahren ein.

Zigarettenautomat aufgebrochen.

Kirchtimke. In der Nacht zum Sonntag haben unbekannte Täter in der Straße Kattensteert einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Nachdem sie das Gerät aufgehebelt hatten, nahmen sie Zigaretten und Bargeld heraus. Mit der Beute machten sich die Unbekannten aus dem Staub.

Auto hatte keinen Versicherungsschutz

Bremervörde. Eine 51-jährige Autofahrerin ist am späten Sonntagabend in der Stader Straße in eine Verkehrskontrolle der Bremervörder Polizei geraten. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Wagen seit Jahresbeginn nicht versichert ist. Die Frau musste ihre Fahrt an dieser Stelle beenden. Die Polizei leitete gegen sie ein Strafverfahren ein.

