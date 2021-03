Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: POL-ROW ++ PKW mit Kennzeichendoublette ++ PKW Führer mit 1,49 Promille ++ PKW landet in Verkaufsgeschäft

Bild-Infos

Download

Landkreis Rotenburg (Wümme) (ots)

PKW mit Kennzeichendoublette

Kalbe. Beamte des Autobahnpolizeikommissariats Sittensen kontrollierten in der Nacht von Freitag auf Samstag einen augenscheinlich liegen gebliebenen PKW auf der BAB 1. Zeugen hätten gemeldet, dass sich ein unbeleuchteter PKW herrenlos auf dem Seitenstreifen befinde. Im Rahmen der Kontrolle konnten keine Personen angetroffen werden. Ermittlungen erbrachten jedoch die Erkenntnis, dass das am PKW angebrachte Kennzeichen nicht zu diesem PKW gehört. Es gehörte vielmehr zu einem im Bereich Bremen zugelassenen Fahrzeug desselben Types und selber Farbe. Aufgrund dieser Feststellungen wurde der PKW zunächst durch einen Abschleppdienst von der BAB entfernt und anschließend ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern noch an.

- PKW Führer mit 1,49 Promille Scheeßel. In eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geriet am Samstag-Nachmittag ein 35-Jähriger Mann mit seinem PKW. Während der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine mögliche Alkoholisierung des Fahrzeugführers. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,49 Promille. Dem Mann wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. Eine Weiterfahrt wurde natürlich auch noch untersagt.

- PKW landet in Verkaufsgeschäft Rotenburg. Möglicherweise schon mit dem Kopf im Feierabend war am Samstag-Abend ein Fahrer eines Lieferdienstes. Dieser hatte beim Aussteigen aus seinem Fahrzeug wohl vergessen einen Gang einzulegen oder zumindest die Handbremse zu betätigen. Als Ergebnis rollte der am Gefälle geparkte PKW gradewegs in die Räumlichkeiten des Verkaufsbereiches. Am Eingangsbereich und am PKW entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück keiner.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell