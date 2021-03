POL-ROW: ++ Betrug erkannt - Falscher Bankmitarbeiter hat keinen Erfolg ++ Wieder mit dem Enkeltrick - Betrüger versuchen 85-Jährigen zu täuschen ++ Rastanlage Grundbergsee - Verkaufswagen brennt aus ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Betrug erkannt - Falscher Bankmitarbeiter hat keinen Erfolg ++ Wieder mit dem Enkeltrick - Betrüger versuchen 85-Jährigen zu täuschen ++ Rastanlage Grundbergsee - Verkaufswagen brennt aus

Rotenburg (ots)

Betrug erkannt - Falscher Bankmitarbeiter hat keinen Erfolg

Zeven. Am Mittwochabend haben unbekannte Betrüger versucht mit einem Trick an das Geld eines 66-jährigen Zeveners zu kommen. Gegen 18 Uhr meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter der Zevener Volksbank am Telefon. Er teilte mit, dass vom Konto des 66-Jährigen mehrere tausend Euro unberechtigt abgebucht worden seien. Zur Rückholung des Geldes müsse der Mann mit seinem TAN-Generator eine TAN erstellen und dem Anrufer mitteilen. Der Zevener erkannte den Betrug und legte auf.

Wieder mit dem Enkeltrick - Betrüger versuchen 85-Jährigen zu täuschen

Sottrum. Mit dem Enkeltrick haben unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag versucht, einen 85-jährigen Mann aus Horstedt reinzulegen. Der Anrufer berichtete dem Senioren, dass seine Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe. Um ihm die Geschichte möglichst realistisch zu schildern, habe im Hintergrund sogar eine Frau geweint. Ähnlich wie bei einer Tat am Tag zuvor in Scheeßel, bat der Anrufer den 85-Jährigen um eine finanzielle Unterstützung von 45.000 Euro, damit der Schaden abgewickelt werden könne und seine Tochter keine Probleme bekomme. Der Mann ließ sich nicht darauf ein und verständigte die Polizei.

Autofahrerin unter Alkoholeinwirkung

Sottrum. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei hat in der Nacht zum Freitag eine 33-jährige Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Die Frau war gegen 2.30 Uhr in der Bremer Straße unterwegs, als sie von der Polizei gestoppt wurde. Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Gelände einer Tankstelle erkannten die Beamten, dass die Frau unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: mehr als 1 Promille. Die Frau musste eine Blutprobe und ihre Fahrzeugschlüssel abgeben.

Rastanlage Grundbergsee - Verkaufswagen brennt aus

Everinghausen/A1. Am Donnerstagnachmittag ist ein Verkaufswagen kurz vor der Rastanlage Grundbergsee an der Hansalinie A1 in Flammen aufgegangen. Der 72-jährige Fahrer war gegen 14.30 Uhr in Richtung Bremen unterwegs, als er während der Fahrt einen Leistungsverlust an dem Fiat Ducato bemerkte. Er lenkte das Fahrzeug auf das Gelände der Rastanlage. Mittlerweile kam Rauch aus dem Motorraum. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sottrum löschten den brennenden Verkaufswagen. Menschen wurden nicht verletzt. An dem Fiat entstand ein Totalschaden.

Einbruch in Geräteschuppen

Zeven. In den zurückliegenden Tagen sind unbekannte Täter in einen Geräteschuppen mit anliegender Werkstatt an der Bremer Straße eingedrungen. Dort fanden sie eine Kettensäge der Marke Stihl und eine rote No-Name-Bohrmaschine. Mit den Werkzeugen verschwanden die Täter unerkannt.

Motorrad, Pedelec und Reifen aus Scheune gestohlen

Reeßum. Unbekannte Täter haben aus einer Scheune an der Straße Vor den Teilen ein weißes Motorrad der Marke Kawasaki vom Typ Ninja ZX-6R, ein weißes Pedelec der Marke Winora, vier Sätze Sommerreifen und fünf Ersatzräder gestohlen. An dem Motorrad war das Kennzeichen ROW-ZU 6 montiert. Die Polizei geht davon aus, dass die Tat irgendwann im März verübt worden ist. Den Schaden schätzen die Beamten auf über zehntausend Euro. Da das Diebesgut abtransportiert worden sein muss, werden Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, gebeten, sich unter Telefon 04261/947-0 bei der Rotenburger Polizei zu melden.

