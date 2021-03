Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizeichef Torsten Oestmann und "Hurricane" Veranstaltungsleiter Jasper Barendregt nehmen an digitaler Festivaltagung teil ++

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Trotz der erwarteten und mittlerweile feststehenden Absage des diesjährigen Hurricane Festivals haben der Leiter der Polizeiinspektion Rotenburg, Torsten Oestmann, und der Veranstaltungsleiter des Hurricane Festivals, Jasper Barendregt, an der diesjährigen internationalen, digitalen Festivaltagung teilgenommen. Der Gipfel mit Teilnehmern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ist seit Jahren fester Bestandteil der Sicherheitspartnerschaft zwischen den jeweils örtlich zuständigen Polizeien sowie den Veranstaltern und dient dem kontinuierlichen Austausch für die Vorbereitung und Durchführung der Festivals. Die Tagung, welche erstmalig nur digital stattfinden konnte, wurde u. a. von Vertretern des Wacken Open Air, Rock am Ring/Rock im Park, Southside, Deichbrand, Airbeat und auch des Hurricane besucht.

Oestmann und Barendregt, die gemeinsam in der Rotenburger Dienststelle an der Videokonferenz teilnahmen, betonten die Wichtigkeit des ständigen Dialogs in Sicherheitsfragen auch trotz des Ausfalls der diesjährigen Veranstaltung. Jasper Barendregt ist zuversichtlich, im Jahre 2022 wieder mit dem bewährten Konzept am Eichenring das Hurricane-Festival darbieten zu können und kann dabei auf die Unterstützung der Polizei Rotenburg zählen. Für Oestmann ist die Absage zwar richtig, dennoch ist ihm eine professionelle und rechtzeitige Einsatzplanung ein wichtiges Anliegen.

