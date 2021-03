Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 60-Jährige wird Opfer von Betrügern - Falscher Spender lockt mit großem Geld ++ Lkw-Fahrer durch Schraubendreher verletzt ++ Unfallflucht wurde beobachtet ++

Rotenburg (ots)

60-Jährige wird Opfer von Betrügern - Falscher Spender lockt mit großem Geld

Selsingen. Anfang des Monats ist eine 60-jährige Frau aus der Samtgemeinde Selsingen auf bislang noch unbekannte Betrüger hereingefallen. Sie hatten ihr über Soziale Netzwerke mitgeteilt, dass sie in den Genuss einer Spende von über 800.000 Euro kommen könne. Um die große Summe zu erhalten, müsse die Frau zuvor die fälligen Gebühren in Höhe von 3.425 Euro auf ein ausländisches Konto zahlen. In mehreren Überweisungen transferierte die 60-Jährige die Summe. Als ihrer Bank der Schwindel auffiel, platzte der Traum vom großen Geld. Zweitausend Euro konnten noch zurückgebucht werden. Auf 1.425 Euro Schaden blieb die Betrogene sitzen.

Lkw-Fahrer durch Schraubendreher verletzt

Elsdorf/A1. Bei einem ungewöhnlichen Vorfall auf der Hansalinie A1 ist am Montagmorgen ein 61-jähriger Lkw-Fahrer verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass ein Schraubendreher aus einem noch unbekannten Fahrzeug auf die Fahrbahn in Richtung Hamburg gefallen ist. Ein anderes Fahrzeug dürfte darübergefahren sein und ihn hochgewirbelt haben. Er flog durch das geöffnete Fenster eines Lkw und traf den 61-Jährigen an seinem Hals. Der Mann zog sich dadurch leichte Verletzungen zu. Vom Verursacher fehlt jede Spur.

Auffahrunfall mit Folgen

Brüttendorf. Bei einem Auffahrunfall auf der B 71 zwischen Wehldorf und Brüttendorf ist am Dienstagmorgen ein 30-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann hatte gegen 8.30 Uhr mit seinem Ford nach links von der Bundesstraße abbiegen wollen. Dazu musste er jedoch verkehrsbedingt warten. Ein nachfolgender, 55-jähriger Autofahrer erkannte das vermutlich zu spät und fuhr mit seinem Citroen auf den stehenden Ford auf. Dabei zog sich der 30-Jährige leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden.

Unfallflucht wurde beobachtet

Rotenburg. Ein aufmerksamer Zeuge hat am Dienstagvormittag auf einem Parkplatz an der Großen Straße eine Unfallflucht beobachtet und der Polizei gemeldet. Demnach dürfte der noch unbekannte Fahrer eines Mercedes gegen 9.45 Uhr beim Einparken gegen einen, in der benachbarten Parkbox abgestellten Peugeot gefahren sein. Dabei wurde das Fahrzeug beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf knapp eintausend Euro. Der Unfallverursacher ging zu Fuß davon. Möglicherweise hat er die Kollision nicht bemerkt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen einen 69-jährigen Mann als Unfallverursacher.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell