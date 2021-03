Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Kontrollaktionen auf der Hansalinie - Zu dicht und unachtsam ++ Falscher Schornsteinfeger bestiehlt Seniorin ++ Einbruch in Gaststättenscheune - Täter erbeuten Alkohol ++

Rotenburg (ots)

Kontrollaktionen auf der Hansalinie - Zu dicht und unachtsam

Sittensen/A1. Neun Handyverstöße, 10 Mal zu dicht aufgefahren und Sicherheitsleistungen von knapp eintausend Euro - das ist die erste Bilanz in der von der Autobahnpolizei Sittensen angekündigten Kontrollwoche zur Bekämpfung der Unfallursachen Ablenkung und Sicherheitsabstand.

Acht Polizisten kümmerten sich am Montag und in der Nacht zum Dienstag gezielt um diese Verkehrsverstöße. Insgesamt zeigten sich die betroffenen Verkehrsteilnehmer sehr einsichtig. Einige hatten zwar von der Offensive der Autobahnpolizei gehört, ihr Fahrverhalten darauf aber nicht eingestellt.

Fünfzehn Fahrer, die ihren Wohnsitz nicht in Deutschland haben, mussten zur Sicherung des Bußgeldverfahrens eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

"Wir bleiben am Ball und werden unsere intensiven Kontrollen bis zum Sonntag fortführen", kündigt Polizeikommissarin Dana Cordes von der Autobahnpolizei Sittensen an.

Falscher Schornsteinfeger bestiehlt Seniorin

Bremervörde. Nach einem Diebstahl, der sich bereits am ersten Märzwochenende ereignet hat, warnt die Bremervörder Polizei vor einem falschen Schornsteinfeger. Der etwa 175 cm große Mann klingelte am Samstagvormittag an der Tür einer 84-jährigen Bremervörderin. Er gab sich als Schornsteinfeger aus. Den Schornstein habe er bereits von außen geprüft, nun müsse er nur noch die Luft aus der Heizungsanlage ablassen. Die arglose Seniorin willigte ein. Sie sagte zu dem Handwerker, dass er ihr in den Keller zum Heizungsraum folgen möge. Dass der Mann im Erdgeschoss zurückblieb, bemerkte sie zunächst nicht. Diesen kurzen Zeitraum nutzte der falsche Schornsteinfeger, um einen Schmuckkasten im Schlafzimmer der Dame aufzubrechen und ihren Schmuck zu stehlen. Als die Seniorin bemerkte, dass der Mann nicht mit in den Keller gekommen war, stellte sie ihn zur Rede. Er solle sich und seine Firma sofort ausweisen. Dazu müsse er Unterlagen aus seinem Wagen holen. Der Mann ging und kam nicht wieder. Er habe eine graue Jacke, eine dunkelgraue Hose und eine Schirmmütze getragen. Außerdem hatte der Mann eine weiße FFP2-Maske vor dem Gesicht. Hinweise bitte an die Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/9945-0.

Einbruch in Gaststättenscheune - Täter erbeuten Alkohol

Hiddingen. In der Nacht zum Montag sind unbekannte Täter in die Scheune eines Gasthauses an der Neuenkirchener Straße eingebrochen. Dazu hatten sie zwei Vorhängeschlösser der Scheunentür geknackt. Aus dem Lager nahmen die Täter reichlich Alkohol mit. Hinweise bitte an die Polizeistation Visselhövede unter Telefon 04262/95908-0.

Ungebetener Besuch auf dem Recyclinghof

Rotenburg. Mit einem Bolzenschneider haben bislang noch unbekannte Täter am späten Samstagabend die Metallkette am Eingang eines Recyclinghofes an der der Harburger Straße zertrennt. So konnten sie das Tor öffnen und sich Zugang zum Gelände verschaffen. Was sie auf dem Hof gemacht haben, ist noch unklar. Vermutlich ohne Diebesgut fuhren sie in einem Auto davon.

Einbruch in DRK-Krippe misslingt

Zeven. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter versucht, in das Gebäude der Krippe des DRK an der Godenstedter Straße einzubrechen. Sie hebelten erfolglos an einer Tür zum Büro und verließen dann ohne Beute den Tatort.

Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Scheeßel. In der Nacht zum Montag sind unbekannte Täter in ein leerstehendes Wohnhaus an der Friedrichstraße eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf und drangen in das Gebäude ein. Im Haus durchstöberten sie mehrere Schränke, fanden aber nicht das Richtige. Ohne Beute zogen die Unbekannte wieder davon.

Rallye auf der Wiese - Männer verursachen erheblichen Schaden

Scheeßel-Büschelskamp. Einigen Schaden haben drei Männer im Verlauf des vergangenen Wochenendes auf einer Wiese am Büschelweg angerichtet. Mit ihren Autos fuhren sie über die landwirtschaftlich genutzte Fläche. Da die Wiese wegen des kräftigen Regens matschig war, fuhren die Männer ihre Autos fest. Obwohl der Landwirt eine Bergung der Fahrzeuge wegen eines zu befürchtenden Flurschadens untersagte, schleppten die Männer ihre Autos ab. Der Schaden, den sie dabei angerichtet haben, wird auf über eintausend Euro geschätzt.

Betrunken in die Verkehrskontrolle

Rotenburg. Mit mehr als einem Promille ist ein 22-jähriger Autofahrer am späten Montagabend in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Die Beamtinnen stoppten seinen Wagen gegen 23 Uhr in der Bremer Straße. Im Gespräch mit dem Mann fiel den Polizistinnen eine Alkoholfahne bei dem Fahrer auf. Ein Atemalkoholtest bestätigte den ersten Eindruck. Obwohl der Mann zuvor angegeben hatte, dass er vor Fahrtantritt keinen Alkohol getrunken habe, musste er auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben.

Unfall beim Abbiegen - 23-jähriger Autofahrer verletzt

Glinde. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundestraße 71 ist am frühen Montagmorgen ein 23-jähriger Autofahrer verletzt worden. Ein 57-jähriger Mann hatte gegen 5.40 Uhr mit seinem Mercedes nach rechts auf die B 495 abbiegen wollen. Dabei übersah er vermutlich den aus Bremervörde kommenden Audi eines des 23-Jährigen. Bei der Kollision zog sich der Fahrer des Audi Prellungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf über zehntausend Euro.

Junger Radler an der Ampel angefahren

Gnarrenburg. Am Montagvormittag ist ein 9-jähriges Kind an einer Ampelanlage an der Hindenburgstraße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Junge gegen 9.30 Uhr die Straße bei Rotlicht mit seinem Fahrrad überqueren wollen. Eine 74-jährige Autofahrerin hatte damit vermutlich nicht gerechnet. Sie konnte eine Kollision mit dem jungen Radler nicht verhindern. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über eintausend Euro.

