Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hansalinie A1 - Leichenwagen verunglückt bei Aquaplaning ++ Unter Alkoholeinfluss - Kleintraktor landet im Straßengraben ++ TÜV-Bericht mit gestohlenem Stempel gefälscht ++

Rotenburg (ots)

Hansalinie A1 - Leichenwagen verunglückt bei Aquaplaning

Hollenstedt/A1. Bei Starkregen und Aquaplaning ist ein 25-jähriger Fahrer eines Leichenwagens in der Nacht zum Sonntag auf der Hansalinie A1 etwa in Höhe der Anschlussstelle Hollenstedt verunglückt. Der Mann verlor gegen 1.40 Uhr auf der nassen Richtungsfahrbahn Hamburg die Kontrolle über seinen Mercedes Van, krachte gegen die Mittelschutzplanke und kam vermutlich unbeleuchtet auf der Fahrspur zum Stehen. Nachdem der 25-Jährige seinen Wagen verlassen hatte, kollidierte ein 29-jähriger Autofahrer mit seinem BMW nahezu ungebremst mit dem verunglückten Leichenwagen. Der Mann im BMW erlitt dabei schwere, der Fahrer des Mercedes leichte Verletzungen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über 70.000 Euro.

Unter Alkoholeinfluss - Kleintraktor landet im Straßengraben

Oerel. Mit mehr als 1,3 Promille ist ein 48-jähriger Mann am Samstagnachmittag mit einem Kleintraktor auf der B 71 zwischen Barchel und Basdahl verunglückt. Er hatte gegen 14.45 Uhr von der Bundesstraße auf einen Waldweg abbiegen wollen. Dabei rutschte der Traktor in einen Graben und beschädigte eine Leitplanke. Zeugen melden den Unfall bei der Polizei. Bei der Unfallaufnahme erkannten die Beamten, dass der Mann vermutlich alkoholisiert am Steuer gesessen hatte. Ein Atemalkohol bestätigte den Eindruck. Der 48-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Radkappen gestohlen

Sittensen. Unbekannte haben am Samstagnachmittag auf dem Gelände einer Tankstelle an der Stader Straße vier Radkappen gestohlen. Die Fahrzeugteile waren zuvor von dem Eigentümer eines VW Tiguan beim Besuch der Waschstraße abgebaut und deponiert worden.

Dieseldiebstahl auf der Baustelle

Zeven. In der Nacht zum Sonntag waren Dieseldiebe auf einer Baustelle an der Ludwig-Elsbett-Straße unterwegs. Sie zapften mehrere hundert Liter Kraftstoff aus den Tanks von zwei Vakuumpumpen ab und machten sich damit aus dem Staub.

TÜV-Bericht mit gestohlenem Stempel gefälscht

Elsdorf. Wegen mangelhafter Beleuchtung hat eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen am späten Sonntagabend in der Straße Auf dem Brooke den Fahrer eines VW Sprinters kontrolliert. Routinemäßig ließen sich die Beamten seinen Führerschein, den Fahrzeugschein und auch den letzten TÜV-Bericht aushändigen. Bei genauer Prüfung stellte sich heraus, dass dieser Bericht mit einem TÜV-Stempel versehen war. Ermittlungen ergaben jedoch, dass dieser Stempel zuvor gestohlen worden war. Die Polizei stellte den TÜV-Bericht, den Fahrzeugschein und auch das hintere Kennzeichen des Sprinters sicher und leitete ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung ein.

Unfallflucht wurde beobachtet

Visselhövede. Aufmerksame Zeugen haben am Sonntagvormittag in der Johann-Philipp-Reis-Straße eine Unfallflucht beobachtet und sofort der Rotenburger Polizei gemeldet. Sie hatten gesehen, wie der Fahrer eines Mercedes gegen 10.30 Uhr mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen und gegen eine Straßenlaterne gefahren ist. Dabei entstand reichlich Flurschaden. Der junge Mann fuhr jedoch davon, ohne sich darum zu kümmern. Über die abgelesenen Kennzeichen konnten die Beamten einen 19-Jährigen als Verursacher ermitteln. Sie trafen ihn bei sich zu Hause an und leiteten ein Strafverfahren ein.

Zwei Schwalben aus Garage geklaut

Rotenburg. In der Nacht zum Samstag sind unbekannte Täter am Weicheler Damm in eine unverschlossene Garage eingedrungen. Vermutlich zielgerichtet, nahmen sie von dort Werkzeuge und zwei Kleinkrafträder mit. Dabei handelte es sich um eine grüne und eine gelbe Schwalbe des Herstellers Simson vom Typ 51/2. Bislang ist noch unklar, wie die Täter die Beute abtransportiert haben. Hinweise bitte unter Telefon 04261/947-0 an die Rotenburger Polizei.

Einbruch in Zahnarztpraxis misslingt

Sottrum. In der Nacht zum Samstag haben unbekannte Täter versucht, in eine Zahnarztpraxis an der Großen Straße einzubrechen. Zunächst hebelten sie auf der Straßenseite erfolglos an einem Fenster. Als das misslang, wollten sie die Eingangstür aufbrechen. Auch dieser Versuch schlug fehl. Ohne Beute verließen die Unbekannten den Tatort. Trotzdem entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Rotenburg. In der Nacht zum Sonntag haben unbekannte Täter in der Verdener Straße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Das Gerät hing an der Wand einer Bäckerei. Mit den Zigaretten und dem Bargeld verschwanden die Diebe unerkannt. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren hundert Euro aus.

62-jähriger bei Unfall verletzt

Tarmstedt. Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Weidedamm ist am Samstagmittag ein 62-jähriger Mann verletzt worden. Vermutlich aufgrund eines gesundheitlichen Problems kam er mit seinem Mercedes nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem geparkten Auto. Im weiteren Verlauf fuhr der Mercedes durch zwei Gärten und kam schließlich vor einer größeren Hecke zum Stehen. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

